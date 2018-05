Artı Beton’dan Urla’ya ‘Artı Huzurla’ villaları

Türkiye’nin farklı bölgelerinde birçok başarılı projelere imza atan Artı Beton, Urla Kuşçular’da ‘Artı Huzurla’ projesini tamamladı. Her biri 250 metrekare oturma alanı bulunan 6 villadan oluşan proje kendine has modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Beyaz ve ahşap renklerin kullanıldığı villalarda ferahlık, sakinlik ve huzur sizi karşılıyor. Taş ve ahşap kaplamaların kullanıldığı villarda her eve özel sahil girişli tropikal yüzme havuzu bulunuyor. Artı Beton Genel Müdürü Serdar Güldaş, “Çevresi tamamen bahçe duvarları ve ağaçlar ile çevrili. Siteden evinize girdiğiniz zaman farklı bir yaşam sizin karşılıyor. Huzurla, sakinlik, yeşil ve havuzun birleştiği villalarda yaşam tamamen farklı olacak” dedi.

