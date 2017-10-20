Artık en zengin İsviçre değil

Türkiye dahil 53 ülkede hane halklarının varlık ve borç durumunu mercek altına alan Allianz Küresel Varlık Raporu’na göre dünya genelindeki finansal varlıklarda 170 trilyon Euro ile yeni bir rekora imza atıldı.

2016’da yaşanan siyasi çalkantıların bireysel varlıkları etkilemediğini gösteren rapora göre 2016’da finansal varlıklar yüzde 7.1’lik artışla krizden önceki ortalamaya yaklaştı. Varlık büyümesinin yüzde 70’i portföylerdeki değişimlerden, yüzde 30’u yeni tasarruflardan kaynaklandı.

Rapora göre İsviçre 2016’da dünyanın en zengin ülkesi unvanını ABD’ye kaptırdı. Kişi başına net finansal varlıkta ABD 177 bin Euro ile 175 bin Euro’luk İsviçre’yi geçti. Kişi başına düşen 2240 Euro’luk net finansal varlığı ile Türkiye, dünyanın en zengin 47. ülkesi olarak geçen yılki sırasını korudu. 2016’da Türk hane halkı net finansal varlıkları bölgede görülen en yüksek orana ulaşarak yüzde 20.2 büyüdü.