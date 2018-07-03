Türkiye’nin tek sivil kadın akrobasi pilotu olan gökyüzü âşığı 27 yaşındaki Semin Öztürk, hayaline kavuşuyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yurtiçinde 360 beygir gücündeki “Pitts S2-B” uçağıyla yaptığı 12 gösteriyle Türkiye’ye adını duyuran Öztürk, Eskişehir’de gerçekleştirdiği son gösterisinin ardından “Türkiye’yi yurtdışında temsil etme” hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar tarafından 14-15 Temmuz’da Romanya’da düzenlenecek ve birçok ülkeden 35 akrobasi uçağının katılacağı Aeromania Havacılık Festivali’ne uğurlandı.

Öztürk, “Her zaman yurtdışında Türk bayrağını dalgalandırma hedefimin olduğunu söylüyordum. Bu fırsatı yakaladığım için heyecanlıyım ve mutluyum” dedi. Yolculuk sponsorluğunu Türk Hava Yolları’nın (THY) yaptığını belirten Öztürk, THY yetkililerine teşekkür etti.