Tokat'ın Reşadiye İlçesi’nde Kelkit Çayı’na düşen topunu almak isterken suda kaybolan 7 yaşındaki Halil’i arama çalışmaları ikinci gününde devam ederken, vatandaşlar bu tür olayların önüne geçilmesi için önlem alınmasını istedi.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Hayrettin ve Sevim Karaçam çiftinin 3 çocuğundan ortancası olan Halil, 2 gün önce suya düşen topunu almak isterken Kelkit Çayı’nda gözlerden kayboldu. Kılıçkaya Barajı’nın kapaklarının kapatılması ile su seviyesi düşürülen Kelkit Çayı’nda devam eden aramalarda küçük çocuğun ayakkabıları bulundu. Kelkit’ten ayrılmayan baba Hayrettin Karaçam, oğlundan gelecek haberi bekliyor.

2.5 yıl önce Reşadiye’de en son parkta oyun oynarken görülen Bayram Erol (8) ile Dursun Kağan Taşçı (5) da kaybolmuş, Kelkit Çayı’nda yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Yaklaşık 1.5 ay önce trafik kazasında otomobiliyle Kelkit Çayı’na uçup kaybolan muhtar Ayhan Cebe (39) için başlatılan arama çalışmalarında kayıp çocuklardan Bayram Erol’a ait kemik parçaları bulunmuştu. Muhtar Cebe ile kayıp çocukları arama çalışmaları devam ediyor.

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