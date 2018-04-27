Disney Research, MIT Media Lab ve Carnegie Mellon Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ortak çalışma sonucunda üretilen ve adına "Force Jacket" denilen ceket, içine yerleştirilen sensörler sayesinde hareketlerinizi simüle ederek bilgisayara aktarabiliyor.

Artırılmış gerçeklik gözlüğü ile birlikte kullanılabilen bu ceket, içerisinde bulunan sensörler yardımıyla yumruk atmayı, sarılmayı ve çeşitli vücut hareketlerini simüle ederek bilgisayara aktarabiliyor.

Ayrıca içerisinde var olan 26 hava bölmesi sayesinde vücudunuzda kasılma ve gerilme hislerini yaşatabilen bu ceket, size yılan gibi sürünebilme hissini de tattırıyor. Şu an için kartopu savaşı, yağmurlu hava, yılan sürünüşü gibi sümülatörler sayesinde farklı durumları deneyimleyebilen bu yeni cihazın 5 kg ağırlığında olması, kullanıcılar için büyük bir dezavantaj.

Özellikle ağırlık konusu üzerinde çalışan uzmanlar, kısa bir süre içerisinde hem similatör sayısını artırmayı hem de ağırlık sorununa bir çare bulmayı hedefliyor.