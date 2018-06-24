Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Artvin 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Artvin 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 86.48 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:12 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 90.4 … Artvin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 47.952 oyla yüzde 48.61 - Muharrem İnce: 40.287 oyla yüzde 40.84 - Meral Akşener: 8.461 oyla yüzde 8.58 - Temel Karamollaoğlu: 867 oyla yüzde 0.88 - Selahattin Demirtaş: 792 oyla yüzde 0.80 - Doğu Perinçek: 291 oyla yüzde 0.29 aldı.



Artvin 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 47.952 oyla yüzde 48.61Muharrem İnce: 40.287 oyla yüzde 40.84Meral Akşener: 8.461 oyla yüzde 8.58Temel Karamollaoğlu: 867 oyla yüzde 0.88Selahattin Demirtaş: 792 oyla yüzde 0.80Doğu Perinçek: 291 oyla yüzde 0.29

Genel seçime yüzde 86.94 oranında katılımın sağlandığı Artvin il genelinde saat 20:12 itibarıyla sandıklar yüzde 85.8 oranında açıldı. Artvin 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 46.789 oyla yüzde 50.64 - Millet İttifakı: 40.009 oyla yüzde 43.3 oranında oy aldı. Yine, Artvin 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 37.045 oyla yüzde 40.09 - CHP: 29.291 oyla yüzde 31.70 - MHP: 9.744 oyla yüzde 10.55 - İYİ Parti: 9.454 oyla yüzde 10.23 - HDP: 3.942 oyla yüzde 4.27 - SP: 1.264 oyla yüzde 1.37 oy aldı.



Saat 20:12 itibarıyla Artvin 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 46.789 oyla yüzde 50.64Millet İttifakı: 40.009 oyla yüzde 43.3AK Parti: 37.045 oyla yüzde 40.09CHP: 29.291 oyla yüzde 31.70MHP: 9.744 oyla yüzde 10.55İYİ Parti: 9.454 oyla yüzde 10.23HDP: 3.942 oyla yüzde 4.27SP: 1.264 oyla yüzde 1.3716 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…