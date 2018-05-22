Artvin'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri'ne uçan otomobil, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilde, 80 yaşındaki Dursun Gül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal'a ulaşılamadı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Artvin-Şavşat karayolunun 34'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Artvin'den Şavşat'a giden Salkımlı köyü imamı 44 yaşındaki Kerim Çiftçi yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Çoruh Nehri'ne uçtu. Sürüklenen otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve deniz polisleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki 65 yaşındaki Selim Aksakal ve Dursun Gül için arama kurtarma çalışması başlattı. Dün gece yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

KAYIP 2 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Ara verilen çalışmalar, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekipler, otomobilin suya gömüldüğü yeri tespit etti. Otomobil, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilde, Dursun Gül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal'a ulaşılamadı.

Artvin Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

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