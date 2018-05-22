Olay, akşam saatlerinde Artvin-Şavşat karayolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Artvin'den Şavşat'a giden otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı, Şavşat deresine uçtu. Olayda otomobil ile birlikte içindeki Kerim Çiftçi (44), Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) kayboldu. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, Jandarma ve Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Bölgede kayıp otomobil ve içindeki 3 kişi için arama çalışması başlatıldı.

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