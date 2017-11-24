Artvin'deki sel felaketinde müteahhitlere 25 yıl hapis istemi!

Artvin'in Şavşat ilçesinde 15 Temmuz 2009'da yaşanan sel felaketinde, yağmur sonucu biriken yağmur suları, taşkın koruma kapsamında inşa edilen bentleri kolayca yıktığı için biri çocuk, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin aileleri dava açtı ancak olayın üzerinden 8 yıl geçtiği halde dava sonuçlanmadı. Soruşturmayı yürüten Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı, taşkın koruma bentlerini yapan müteahhitler Yavuz Özyıldız ve Kerim Sarı hakkında "taksirle adam öldürme" suçunu işledikleri iddiasıyla dava açtı.

TARLA DUVARI YAPIMINDA BİLE KULLANILMAMALARI GEREKEN BETON

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre; Yargılama Artvin Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Bentlerden alınan numune örnekleri incelendi. İnceleme sonrasında, projenin kriterlere uygun olmadığı belirtildi. Bentlerin yapımında kullanılan betonun dayanıklı olmadığı, kullanılan betonun tarla duvarı yapımında bile kullanılmaması gerektiği ifade edildi. Beton parçalarının içinde yaprak, odun parçası, kağıt parçası, kil, toprak gibi organik madde ve çakıl taşları olduğunu gösteren raporlar da mahkemeye sunuldu.

YEREL MAHKEMENİN CEZASI YETERSİZ BULUNDU

Mahkeme, sanıkları 5 yıl hapse mahkum etti, 2 yıl da mesleklerinden men kararı verdi. Dosya Yargıtay'a taşındı, 12'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hapis cezasını yetersiz buldu. Sanıkların 'taksirle' değil, 'olası kastla adam öldürme' suçundan mahkum olması gerektiğini belirtti.

Yargıtay'ın bu kararına rağmen, yerel mahkeme kararında direndi. Bunun üzerine dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Ceza Genel Kurulu ise sanıkların 'olası kastla adam öldürme' suçundan yargılanmaları gerektiğine karar verdi. Buna göre sanıklar 20 yıldan 25 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

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