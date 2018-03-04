Gümüşhane Böglesel Amatör Ligi 3. Grup'ta Kelkit Belediye Hürriyetspor ile Artvin Hopaspor karşı karşıya geldi. Maçta gülen taraf 2-0'lık galibiyetle Artvin Hopaspor oldu. DHA'da yer alan habere göre konuk ekibin kazandığı maç sonrasında olaylar yaşandı.

Bir grup taraftar Hopasporlu teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüsü taşlı saldırıda bulundu. Polis ve jandarma ekiplerinin gruba müdahale ettiği olaylarda Hopasporlu bir futbolcu isabet eden taş sonucu başından yaralandı.

Olaylarda Hopaspor kafilesini taşıyan otobüste hasar meydana geldi. Hopasporlu kafilesi çevik kuvvet polislerinin aldığı güvenlik önlemleri altında ilçe dışına çıkarıldı. Polis, saldırgan taraftarların tespit edilmesi için çalışma başlattı.