Artvinin Arhavi ilçesinde etkili olan şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı. İlçede dün gece başlayan ve etkisini artıran yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Öte yandan debisi yükselen Kapisre Deresi taştı.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklar ile su baskını yaşanan yerlerde temizlik çalışması başlattı.



3 saat boyunca etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selin boyutu böyle görüntülendi...

İlçeye gelerek incelemede bulunan Artvin Valisi Ömer Doğanay, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşların yaralarının kısa sürede sarılacağını söyleyen Doğanay, 3 saat aralıksız yağan yağmur nedeniyle ilçede bazı ev ve iş yerlerini su bastığını ifade etti.

Bölgede yağış beklendiğini dile getiren Doğanay, şunları belirtti:

"Valilik olarak sahil ilçelerimizde önceden tedbirlerimizi almıştık. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye konuşlandırdık. Arhavi Belediyesi ve ilçedeki diğer kamu kurumlarımıza önceden sel ve heyelana karşı tedbirlerini aldırdık. Allaha şükürler olsun, herhangi bir yaralanma ve can kaybımız, yıkılan ev yok."

Ekiplerin olağanüstü çalışmaları sonucunda suların temizlendiğini, ulaşımda sıkıntı olmadığını belirten Doğanay, ilçeye kısa sürede elektrik ve içme suyu verildiğini kaydetti.

Doğanay, AFAD ekiplerinin ise bölgede hasar tespit çalışması yaptığını sözlerine ekledi.



BAKAN EROĞLU: İLÇEYE DÜŞEN YAĞIŞ MİKTARI TÜRKİYE'NİN YILLIK YAĞIŞ ORTALAMASININ 3'DE 1'İ



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin'in Arhavi İlçesi'nde dün akşam şiddetli yağmur sonucu meydana gelen sel baskınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İHA'nın haberine göre ilçeye son 24 saatte 248 milimetre yağış düştüğünü ve bu rakamın Türkiye'nin yıllık yağış ortalamasının 3'de 1'i olduğunu açıklayan Bakan Eroğlu, "Dereler ıslah edilmeseydi büyük felaket olurdu." dedi.



Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valiliği'ni ziyaret etti.



"ARHAVİ'YE 248 MİLİMETRE YAĞIŞ DÜŞTÜ"



Artvin'in Arhavi İlçesi'nde dün akşam şiddetli yağmur sonucu meydana gelen sel baskınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Eroğlu, ilçeye son 24 saatte 248 milimetre yağış düştüğünü belirterek "Arhavi ilçemiz son 24 saatte 248 milimetrelik yağış aldı. Normalde Türkiye ortalaması 574 milimetredir. Neredeyse bunun 3'de 1'i son 24 saatte yağmış. Arhavi'de dereleri temizlemiştik. Büyük bir sıkıntı olmadı. Bir çay fabrikasının alım tesisini su bastı. Dere yatağına kaçak çay alım tesisi yapmış. Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Bu dereler ıslah edilmeseydi büyük felaket olurdu. Allah'a şükür can kaybı yok. Bütün ekipler orada ve gerekli çalışmaları yapıyorlar." diyerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Eroğlu, meteorolojide en ileri teknolojik sistemleri kurduklarını belirterek yetkililer, basın mensupları ve vatandaşlardan akıllı telefonlarına meteorolojik verileri bildiren programı kurmalarını istedi.



BAKAN BAK: SEL BASKINLARINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYORUZ



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'da her yağmur yağdığında yerel yöneticilerin dikkatlerinin arttığını belirterek bölgesel yağışların etkili olduğunu söyledi.



Bak, "Sizlerin planlaması ve yaptığı değerlendirmelerle bu yağışların oluşturması muhtemel riskleri aşıyoruz. Rize'ye özel ilgi gösteriyorsunuz. Taşkın koruma planlamalarında kaynağından başlayarak aşağıya doğru planlı programlı şekilde yürütülmesi yönünde karar alındı. Yeşil doğamızı korumak ve zenginleştirmek için bu derelerin turizme ve bölgenin doğasına güzellikler katması gerekiyor. Sel felaketi ile baskınlarla oluşacak olumsuz görüntülerden uzaklaşmak istiyoruz. Bu çok önemli. İnsanların hayatları çok önemli." diyerek Rize'ye yapılan yatırımlardan dolayı Bakan Veysel Eroğlu'na teşekkür etti.

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