Arzu Sabancı: Artık akıllandım

Günaydın’ın haberine göre, Arzu Sabancı, oğlu Hacı Sabancı ve manken Özge Ulusoy'un ayrılığı ile ilgili kendisine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Gazetecilerin "Bu ayrılık ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Özge Hanım'ın sizinle ilgili kötü mesajlar attığı doğru mu?" sorularına "Arkadaşlar artık akıllandım; bir şey söylemeyeceğim, sonra siz çok süslüyorsunuz söylediklerimi" demekle yetindi.

Öte yandan Arzu Sabancı'nın sık sık gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

Arzu Sabancı

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