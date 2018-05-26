Arzum Onan, alışveriş için gittiği Nişantaşı’nda gazetecilerin dizi ve film setlerinden neden uzak durduğuyla ilgili sorusuna heykel aşkını sebep gösterdi.

HT Magazin'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre, Mankenlik ve oyunculuğun ardından kariyerine heykeltıraş olarak devam eden Onan, “Heykel yapıyorum, yakında sergim var. Setleri tercih etmiyorum, heykelle mutluyum” dedi.