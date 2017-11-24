Arzum Onan: Olursa Mehmet’le bir proje olur

HT Magazin’de yer alan habere göre, 2018’de bir heykel sergisi açmaya hazırlanan Onan, kendisine ekrana dönüp dönmeyeceğini soran basın mensuplarını “Şu an için öyle bir proje yok. Belki Mehmet’in (Aslantuğ) hazırladığı bir proje olursa olabilir” diye yanıtladı.

Arzum Onan