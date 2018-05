AS Eupen - KV Oostende rakamlar

AS Eupen ve KV Oostende, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. AS Eupen 8 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken KV Oostende 8 puanda ve 4. sırada. AS Eupen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. KV Oostende, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 333. İddaa'da AS Eupen kazanır 0.00, berabere biter 0.00, KV Oostende kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

AS Eupen son hafta oynanan Mouscron Peruwelz maçında 4-0 kazandı.

KV Oostende, Standard Liege karşılaşmaında 2-3 yenildi.

AS Eupen, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 6 gol yedi.

KV Oostende ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. KV Oostende, 8 gol atarken 9 gol yedi.