AS Eupen - Lokeren düellosu

AS Eupen ve Lokeren, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup B maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. 5 puanlı AS Eupen 5. sırada bulunuyor, Lokeren 11 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi AS Eupen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Lokeren, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 398 kodlu maçı oynayanlar; AS Eupen galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Lokeren galibiyet oranı 2.40. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

AS Eupen önceki hafta Mouscron Peruwelz mücadelesinde 4-0 kazandı.

Lokeren ise Zulte Waregem maçında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan AS Eupen, 2 gol attı ve 3 gol yedi.

Lokeren, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Lokeren, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.