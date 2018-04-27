AS Eupen - Lokeren düellosu

AS Eupen ve Lokeren, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup B maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. 5 puanlı AS Eupen 5. sırada bulunuyor, Lokeren 11 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi AS Eupen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Lokeren, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 398 kodlu maçı oynayanlar; AS Eupen galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Lokeren galibiyet oranı 2.40. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

AS Eupen önceki hafta Mouscron Peruwelz mücadelesinde 4-0 kazandı.

Lokeren, Zulte Waregem karşılaşmaında 0-2 yenildi.

AS Eupen, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 3 gol yedi.

Lokeren, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Lokeren 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.