AS Eupen - St Truiden maçı rakamları

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup B maçında AS Eupen ile St Truiden, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. AS Eupen 5 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken St Truiden 10 puanda ve 2. sırada. AS Eupen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. St Truiden, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 395 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AS Eupen kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.20, St Truiden sahadan galip ayrılırsa 1.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

AS Eupen son haftadaki Mouscron Peruwelz müsabasında 4-0 kazandı.

St Truiden ise Club Brugge maçında 0-1 yenildi.

AS Eupen, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 5 gol yedi.

St Truiden, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. St Truiden, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.