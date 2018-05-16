Sezon başında Aslan’ın kapısından dönen Kwadwo Asamoah, Juve ile kontratının bitmesinin ardından İnter’le anlaştı. 3 yıllık imzalayan Ganalı sol bek toplam 11 milyon Euro kazanacak. Gazete Habertürk'ün haberine göre, bu gelişme Nagatomo’nun transferini yakından ilgilendiriyor. İnter’in, Asamoah’ın gelişinin ardından Japon yıldızın bonservisinde kolaylık sağlaması veya kiralık konusunda zorluk çıkarmaması bekleniyor.

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