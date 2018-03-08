Sporx'in haberine göre; uzun bir süre Galatasaray'ın transfer listesinde olan ve Fatih Terim'in de sezon sonuna kadroya katılmasını talep ettiği Kwadwo Asamoah, hakkında çıkan iddialar hakkında konuştu.

Galatasaray ya da Inter ile ilgilenmediğini vurgulayan Asamoah, "Ben hiçbir zaman kontratım hakkında konuşmadım, 6 yıldır bu takımda mücadele ediyorum. Sözleşmem konusuna gelirsek ben Juventus'ta çok mutluyum ve sadece işime bakıyorum. Dikkatimi dağıtacak hiçbir şey ile ilgilenmiyorum, Juventus bana her şeyi verdi" dedi.

Juventus Teknik Direktörü Max Allegri de Tottenham - Juventus maçının ardından Asamoah'a övgüler yağdırdı ve "Asamoah, kariyerinde belki hak ettiği değeri göremedi ama Tottenham karşısında olağanüstü bir performans sergiledi" ifadelerini kullandı.