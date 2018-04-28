Asane - Floro SK maçı heyecanı

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Asane, 29 Nisan 2018 Pazar günü Floro SK takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Asane 4 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Floro SK 4 puanda ve 10. sırada. Asane son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Floro SK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 602 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Asane kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Floro SK sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Asane önceki hafta Start Kristiansand mücadelesinde 3-2 kazandı.

Floro SK ise Jerv maçında 0-2 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Asane, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Floro SK, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Floro SK 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.