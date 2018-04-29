Asane - Floro SK maçı heyecanı

Asane ve Floro SK, 29 Nisan 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Asane 4 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Floro SK 4 puanda ve 10. sırada. Asane, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Floro SK son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 602. İddaa'da Asane kazanır 1.65, berabere biter 3.30, Floro SK kazanır 3.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Asane önceki hafta Start Kristiansand mücadelesinde 3-2 kazandı.

Floro SK ise Jerv maçında 0-2 kazandı.

Asane, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Asane, kendi sahasında 4 gol attı, 2 gol yedi.

Floro SK, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Floro SK 1 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.