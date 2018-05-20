Asane - Kongsvinger maçı öncesi rakamlar

Asane ve Kongsvinger, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Asane 11 puanla 5. sırada, Kongsvinger 7 puanla 14. sırada bulunuyor. Asane son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kongsvinger son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 485. İddaa'da Asane kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Kongsvinger kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Asane son hafta oynanan Start Kristiansand maçında 3-2 kazandı.

Kongsvinger ise Tromsdalen maçında 0-1 yenildi.

Asane, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 6 gol yedi.

Kongsvinger, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Kongsvinger, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.