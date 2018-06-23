Asane - Levanger maçı öncesi rakamlar

Norveç 1.Lig maçında Asane ile Levanger, 24 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Asane 15 puanla 13. sırada, Levanger 11 puanla 14. sırada bulunuyor. Asane, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Levanger son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 230 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Asane kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.10, Levanger sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Asane son hafta oynanan Start Kristiansand maçında 3-2 kazandı.

Levanger ise Ullensaker / Kisa karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Asane, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Asane, kendi sahasında 13 gol attı, 14 gol yedi.

Levanger, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Levanger, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.