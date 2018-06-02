Asane - Mjöndalen maçı ne zaman?

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Asane, 03 Haziran 2018 Pazar günü Mjöndalen takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Asane 15 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Mjöndalen 16 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Asane, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Mjöndalen, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 368 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Asane kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Mjöndalen sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Asane önceki hafta Start Kristiansand mücadelesinde 3-2 kazandı.

Mjöndalen, Elverum karşılaşmaında 0-3 kazandı.

Asane, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Asane, kendi sahasında 12 gol attı, 7 gol yedi.

Mjöndalen, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Mjöndalen 5 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.