Asane - Ullensaker / Kisa karşılaşma önü

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Asane, 17 Haziran 2018 Pazar günü Ullensaker / Kisa takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Asane 15 puanla 11. sırada, Ullensaker / Kisa 18 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Asane, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ullensaker / Kisa, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 254. İddaa'da Asane kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Ullensaker / Kisa kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Asane önceki hafta Start Kristiansand mücadelesinde 3-2 kazandı.

Ullensaker / Kisa, Levanger karşılaşmaında 2-0 yenildi.

Asane, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 9 gol yedi.

Ullensaker / Kisa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ullensaker / Kisa, 10 gol atarken 7 gol yedi.