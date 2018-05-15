KONE, KONE Care™ programının bir parçası olarak, akıllı asansör ve yürüyen merdivenler için IBM Watson IoT platformu ve diğer gelişmiş teknolojileri kullanan 7/24 Bağlı Hizmetler Programı’nı hayata geçirdiğini duyurdu.

Bu teknoloji sayesinde asansör ve yürüyen merdivenler Bulut platformu üzerinden merkezdeki bilgisayarlara gerçek zamanlı ve anlık rapor veriyor. Merkezdeki bilgisayar da bağlı tüm asansör ve yürüyen merdivenlerin hangi anda ne yaptığını biliyor. Öte yandan asansör ve yürüyen merdivenlerin sistemlerinde meydana gelen en ufak hata ve arızalardan da haberdar olarak takibe alıyor. Sorunun durumuna göre hemen ya da tekrarı halinde, ilgili bölgedeki teknisyeni o asansöre ve yürüyen merdivene yönlendirerek sorunu çözüyor.

Sistem, ekipmanların performans, güvenilirlik ve güvenlik özelliklerini geliştirecek şekilde asansör sensörlerinden elde edilen büyük miktarlarda verilerin gerçek zamanlı olarak izlenmesine, analiz edilmesine ve görüntülenmesine imkan tanıyor. Asansör ve yürüyen merdivenleri kullananlar için ise bu, daha az bekleme süreleri ve daha kişiselleştirilmiş deneyimler demek. KONE, önümüzdeki beş yıl boyunca 1 milyondan fazla ilave asansör ve yürüyen merdiveni bulut ortamına bağlamayı hedefliyor.