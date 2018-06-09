Ünlü şef ve Emmy ödüllü televizyon sunucusu Anthony Bourdain, 61 yaşında intihar ederek yaşamına son vermesi tüm dünyada yankı bulurken, intihar nedeni henüz açıklanmadı, ancak Bourdain'in 42 yaşındaki sevgilisi Asia Argento'nun ihanetine yönelik iddiaların intihara neden olduğu konuşulanlar arasında. Umur Talu'nun kalemiyle, Bourdain, Argento ve Fransız gazeteci Clement ile Bourdain'in intiharı...

Tam önümde Fransız felsefeci Andre Comte-Sponville'in, "Mutluluk, Umutsuzca" kitabı duruyor. Bir konusu da, ünlü, paralı, işinde tatmin olduğu sanılan insanların "hakikatle yüzleşmek"teki başarısızlığı, patlayan mutsuzlukları... Ve intihar! Tam önüme o sıra "ünlü, medyatik şef" Anthony Bourdain'in "ölü bulunduğu" haberi düşüyor (kendini asmış).

Türkiye'de de özellikle sokak yemekleriyle ilgili yaptığı programdan, dünyanın her köşesindeki çekimlerinden, CNN'deki dizisinden aşina olduğumuz bir "şöhret". Kimi ünlü şefin dudak bükerek baktığı, kiminin çok sevdiği, Amerikalı ama hayatının rengini Fransa'da bulmuş Bourdain! Ölüm de onu çekim için gittiği "Fransa'nın Venedik"i denen Colmar'da, bir otel odasında buluyor. Daha doğrusu o ölümü buluyor, ölümü çağırıyor. Çünkü...

SEVGİLİSİYLE MUTLU

61 yaşındaki Bourdain en az iki yıldır mutlu. Çünkü çok sevdiği bir sevgilisi var: İtalyan korku sineması üstadı Dario Argento'nun oyuncu ve yönetmen kızı, 42 yaşındaki Asia Argento. Birlikte bir hayatı, dizinin bölümlerini birlikte çekmeye kadar paylaşıyorlar. Asia'nın son ayları fırtınalı: ABD'li prodüktör Weinstein'ın "kendisine tecüvüz"ünü ilk açıklayan, hatta bağıranlardan. Dünyayı sallayan "MeToo" dalgasının en sertlerinden. Daha yeni Cannes Film Festivali'nde de patlıyor Argento. Salondakilerin bazılarını da ima ederek, "Aramızda da tecavüzcüler, tacizciler var" demeye getiriyor.

FRANSIZ GAZETECİ

Cannes'ın final gecesinde Sandra and Co'nun terasında, Sandra Sisley bir parti veriyor. Başkalarının yanı sıra Asia Argento da orada. Bir davetli daha var: 28 yaşındaki Fransız gazeteci Hugo Clement. Argento'nun o konuşmasını çok destekleyerek bütün dünyaya daha fazla yaymaya çalışan, Fransa'da bağımsız gazetecilikte genç yaşta çok ünlü olmuş bir isim. Çevre, yolsuzluk, eşitsizlik, kadın hakları konusunda ciddi yayın yapan ve "haber patlatan" bir gazeteci.

PAPARAZZİLER ÇEKTİ

Haziran başı: İtalyan paparazziler Roma'da Asia Argento'yu görüntülüyor. Yanında 14 yaş küçük Hugo Clement. Bir "öpüşme" pararazzilerin istediği haberi sağlıyor. Bu haberin Roma'dan Paris'e gelmesi birkaç günü buluyor. Önce İngiliz tabloidlerde çıkıyor mesela. Eğer yanlışım yoksa, bu sabah Fransa'nın "magazin" medyası ve web sitelerinde, Youtube'daki görüntüleri de kullanan "Yeni aşk" haberleri patlıyor!

ACI HABER GELDİ

Argento'nun sevgilisi Bourdain o sırada Strasbourg!da. Belki daha önceden haberi var, belki Asia söyledi zaten. Belki Cannes!dan beri biliyor. Belki de ilk kez o paparazzi ile öğrendi. Belki de sadece dün sabah! Bu kronolojiyi tam bilmeden dünya, dün "acı haber" geliyor ve önce CNN, kendi yapımcısının ölümünü teyit ediyor: Bourdain intihar etti!

Daha 5 gün önce Hollywood Reporter'da yayınlanmış: En büyük hayaliymiş, Asia ile Hong Kong'da film çekmek!

MÖNÜDE HÜZÜN VAR

Dünyanın bir kısmı böyle, hayatın bir bölümü öyle, rengârenk yaşamların içinde kocaman kara delikler... Genç yaşında yıllardır "dünyanın karanlık yüzü"nün haberlerini yapan gazeteci Clement, "korku filmleri yönetmeni"nin, uğradığı tecavüzü 20 küsur sene sonra açıklayan kızı Argento, bir de dünyanın bütün mutfaklarının ve bütün sokaklarının gezgini Bourdain. 28'inde gazeteci, 42'sinde yıldız, 61'inde yapımcı "şef!" Mönüde mutluluk sanılan hüzün, finalde ölüm var!

'BENIM AŞKIMDI'

Asia Argento, Bourdain'in ölümü üzerine sosyal medyada şu açıklamayı yaptı: "Anthony yaptığı şeye kendini adıyordu. Işıldayan korkusuz ruhu pek çok insana ilham verdi. Cömertliğinin sınırı yoktu. Benim aşkım, sarıldığım kaya, koruyucumdu. Ailesine başsağlığı diliyor, onların ve benim mahremiyetime saygı göstermenizi rica ediyorum."

MUTLULUK NEDİR?

Andre Comte-Sponville, kitabında "her şeye sahip olmak" ile "mutlu olmak" arasında ayrım yapıyor. "Mutluluk, hakikatleri görmezden gelerek değil, hakikatle yüzleşerek bilgelikle bulunacak bir yol!" Bir yerinde bir din adamının onca itiraftan çıkardığı iki sonuç var: 1. İnsanlar sandığımızdan daha mutsuz. 2. Dünyada öyle çok büyük insanlar yok! Not: Başlık, İngiliz yönetmen Peter Greenaway’in genç Helen Mirren’lı filmi, "Aşçı, Hırsız, Karısı ve Aşığı"ndan ilhamla!

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