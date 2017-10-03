Aşçıoğlu’ndan Demirören’e yaylım ateşi

Eski TFF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Aşçıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’i sert ifadelerle eleştirdi. “TFF’nin, başkanlığına geliş amacı belli olan, geçmişinde spor başarısı bulunmayan, kendi camiası tarafından bile sevilmeyen bir başkanı var” diyen Aşçıoğlu, “1923 yılında kurulan Türkiye Futbol Federasyonu’nda görev yapmış geçmişteki tüm yönetimlere teşekkür ederiz. Gelelim bugüne... Sessizliğim, bir şeyleri bilmediğimden değil. kaos yaratmak, yolsuzluk, ahlaksızlık, adaletsizlik, adam kayırma, camia ayırmak ve maaşlı adamları ile TFF’yi yönetmenin Türk futboluna verdiği zarar ortada. yıldırım Demirören, Türk futboluna bir iyilik yap... Beşiktaş’a yaptığın iyiliği, Türk futboluna çok mu görüyorsun?” ifadelerini kullandı.

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