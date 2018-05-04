Ascoli - Avellino rakamlar

İtalya Serie B maçında Ascoli ile Avellino, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. 41 puanlı Ascoli 20. sırada bulunuyor, Avellino 41 puana sahip ve 19. sırada. Ascoli, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Avellino son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 271 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ascoli kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Avellino sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Ascoli son hafta oynanan Ternana maçında 1-2 yenildi.

Avellino ise Latina maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Ascoli, 22 gol attı ve 23 gol yedi.

Avellino, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 7 beraberlik, 10 mağlubiyet elde etti. Avellino, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 32 kez topu kendi kalesinde gördü.