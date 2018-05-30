Ascoli - Entella maçı istatistikleri

İtalya Serie B Küme Düşme Play Off Final maçında Ascoli ile Entella, 31 Mayıs 2018 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Ascoli 1 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Entella 1 puanda ve 2. sırada. Ascoli, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Entella, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 294 kodlu maçı oynayanlar; Ascoli galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 2.80, Entella galibiyet oranı 3.20. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Ascoli önceki hafta Brescia mücadelesinde 0-1 kazandı.

Entella ise Novara maçında 2-1 kazandı.