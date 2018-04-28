Ascoli - Perugia karşılaşma önü

İtalya Serie B maçında Ascoli ile Perugia, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Ascoli 39 puana sahip olarak 19. sırada yer alırken Perugia 57 puanda ve 7. sırada. Ascoli son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Perugia, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 274. İddaa'da Ascoli kazanır 2.70, berabere biter 2.80, Perugia kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Ascoli son haftadaki Ternana müsabasında 0-1 kazandı.

Perugia ise Salernitana maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet alan Ascoli, 20 gol attı ve 21 gol yedi.

Perugia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Perugia, 27 gol atarken 24 gol yedi.