Ascoli - Perugia karşılaşma önü

İtalya Serie B maçında Ascoli ile Perugia, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:00. 39 puanlı Ascoli 19. sırada bulunuyor, Perugia 57 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Ascoli, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Perugia, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 274 kodlu maçı oynayanlar; Ascoli galibiyet oranı 2.70, beraberlik oranı 2.80, Perugia galibiyet oranı 2.10. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Ascoli son haftadaki Ternana müsabasında 0-1 kazandı.

Perugia, Salernitana karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Ascoli, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Ascoli, kendi sahasında 20 gol attı, 21 gol yedi.

Perugia, dış sahada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Perugia 27 kez gol sevinci yaşadı, 24 kez topu ağlarında gördü.