Üniversite öğrencisi Asel Köroğlu, Cumartesi akşamı ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster programında yarıştı. Yarışmaya Ankara'dan katılan Köroğlu, renkli kişiliği, hızlı konuşması ve heyecanıyla programa damga vurdu.

Murat Yıldırım'ın zaman zaman uyarılarına maruz kalan Asel Köroğlu, 125 bin lira değerindeki soruda takıldı ve yarışmaya veda etti.

125 BİN LİRALIK SORU

Programda 125 bin liralık soruya kadar gelen Asel Köroğlu'na "İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, İkinci Dünya Savaşı sırasında prensesken hangi askeri hizmete katılarak orduya destek olmuştur?" sorusu yöneltildi. Soruya 'aşçılık' yanıtını veren yarışmacı, soruyu bilemeyince yarışmaya veda etti. Sorunun doğru yanıtı ise 'kamyon şoförlüğü'ydü.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 2. Dünya Savaşı sırasında, prensesken hangi askeri hizmete katılarak orduya destek olmuştur?

A- Hemşirelik

B- Aşçılık

C- Kamyon şoförlüğü

D- Plilotluk

Cevap: C

ASEL KÖROĞLU KİMDİR?

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası Ticaret hazırlık sınıfı öğrencisi olan Asel Köroğlu, 2000 yılında Ankara'da doğdu. Asel Köroğlu, kazandığı parayla, annesine kuaför dükkanı açmak, bağışta bulunmak ve eğitim hayatında kullanmak amacıyla yarışmaya katıldı.