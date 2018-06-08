Aselsan 150 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Konu ile ilgili açıklama Aselsan tarafından KAP'a gönderildi.

Açıklama şöyle:

"ASELSAN ile Nurol Makine ve Sanayi A.Ş. arasında bir yurtdışı müşteri ihtiyacı kapsamında 08.06.2018 tarihinde 149.960.000 ABD Doları tutarında sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılı içerisinde tamamlanması planlamaktadır."