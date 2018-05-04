ASELSAN'ın dönem karı ise 351 milyon 342 bin lira oldu. Geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 74 milyon 69 bin lira satış yapan ASELSAN, bu yılın aynı döneminde satışlarını yüzde 27,1 artırdı.
ASELSAN'ın uzun vadeli planlarla hareket eden ve bu doğrultuda imza altına alınmış sözleşmeli, yıllara yaygın proje tutarı geçen yıl sonunda 6,8 milyar dolar iken yılın ilk çeyreğinde bu miktar yüzde 10,3 artarak 7,5 milyar doları buldu. Siparişler 2025 yılına kadar olan dönemi kapsıyor.
ASELSAN, 2 milyar lira kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde, 1 milyar lira mevcut çıkarılmış sermayesinin 210 milyon lira artırılarak 1 milyar 210 milyon liraya çıkarılmasına karar verdi.
ASELSAN, halka arz yoluyla elde edeceği net geliri ağırlıklı olarak şirketin faaliyetlerini büyütme amaçlı kullanacak. Gelirlerin kullanımı dört ana kategoride değerlendirilecek.
Net gelirlerin yüzde 40'lık kısmı, yeni teknoloji ve inovasyon alanlarına yapılan yatırımları kapsıyor. Şirket gelirleri, öncelikle yapay zeka uygulamaları, akıllı şehir altyapıları, uydu teknolojileri, insansız sistem çözümleri ve raylı ulaşım teknolojileri alanlarına ayırmayı amaçlıyor. Yeni teknoloji ve inovasyona yatırımla şirketin organik büyümesinin hızlandırılması öngörülüyor.
Özgün ürünlere yatırım
Net gelirlerin yüzde 10'u işletme sermayesi ihtiyacının karşılamasında kullanılacak. Şirket, bu gelirleri ürünlerin teslimat şartlarını yerine getirmek, bakiye siparişler arttıkça tedarikçilerine zamanında ödemeler yapabilmek ve ihracat faaliyetlerini desteklemek amacıyla kullanmayı hedefliyor.
Net gelirlerin yüzde 20'si, ASELSAN'ın müşterileri için özgün ürünler ve çözümler sağlayan ve büyümesi için katkıda bulunan özkaynak finansmanlı Ar-Ge faaliyetleri kapsamında kullanılacak. Şirket halen yeni kavramsal radar sistemleri, mikro düzey insansız hava araçları için karşı savunma sistemleri ve ulaşım güvenlik sistemleri gibi özkaynak finansmanlı Ar-Ge çalışmaları arasında bulunuyor.
Yurtdışındaki ASELSAN varlığı
Net gelirlerin yüzde 30'u olası şirket birleşmeleri ve satın alımlarıyla uluslararası iş birlikleri kapsamında değerlendirilecek. ASELSAN, yerli şirketlerle iş birlikleri veya başka tür ortaklıklar kurabilecek, Körfez bölgesi, Uzak Doğu (Malezya, Endonezya), Güney Amerika bölgelerinde iş imkanları için satın almalar yapabilecek. Uzay teknolojileri, insansız sistem teknolojileri ve sensör teknolojileri gibi yeni ve önemli teknolojileri daha hızlı bir şekilde elde etmek için, Avrupa ve Kuzey Amerika'da satın alım opsiyonları da değerlendirilebilecek. ASELSAN halen Katar'da bir ortak girişim kuruluşu süreci yürütüyor, belirli bir satın alım süreci ise bulunmuyor.
ASELSAN'ın, halka arzdan elde edilen net gelirleri belirtilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı veya kullanamadığı ölçüde, gelirler genel kurumsal amaçlar için değerlendirilecek. ASELSAN belirtilen kullanım alanları dışında halka arzdan elde ettiği net gelirleri yatırım amaçlı faiz getirili menkul kıymetlere de yatırabilecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.