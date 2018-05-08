ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ABD’nin F-35 savaş uçağının Türkiye’ye teslimatını engellemesi halinde projenin çökeceğini söyledi. Aralarında Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir’in de olduğu bir grup gazeteciyle bir araya gelen Görgün, M-60 tanklarının modernizasyonu, yerli motor üretimi, hava savunma sistemi, tank zırhı, kriptoloji çalışmaları, x-ray ve MR cihazları üretimi konularında soruları yanıtladı. Görgün, ABD’li bazı senatörlerin, Türkiye’ye F-35 satışının durdurulması amacıyla ABD Kongresi’ne sunduğu tasarı konusunda, “Bu mümkün değil, F-35 programını çökertir. Bunu, münferit bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Türkiye, bu projede önemli bir partner” dedi.
Geçen yıl cirosunu 5.4 milyar TL’ye, ihracatını ise 1.4 milyara çıkaran ASELSAN, 1 milyar 675 milyon TL Ar-Ge harcaması yaptı. Yine geçen yıl 6.8 milyar dolarlık sipariş aldı. Şirketin net kârı 1 milyon 388 milyon TL oldu. 27 Nisan’da Genel Müdürlük görevine atanan Görgün, Türk savunma sanayii ve ASELSAN’da önümüzdeki süreçte yenilikçi ürünler üretim ve ihracatını hedeflediklerini söyledi. Görgün, sorulara şu yanıtları verdi:
- HER TÜR SİSTEME ENTEGRE: Silah sistemlerinin entegrasyonunu yapıyoruz. Her türlü sisteme entegre olabilecek kabiliyetteyiz.
- YERLİ MOTOR ÜRETİMİ: Birtakım çekiş sistemleri üretebiliyoruz. Motor üretiminde sıkıntı yok. Mesele bunun ticarileşmesi.
- YERLİ MUHARİP UÇAK: ASELSAN aviyonik sistemlerle ilgili 20 yıldan uzun süredir çalışıyor. ATAK için de projemiz var. Bittiğinde ABD dışındaki T70’lerde bizim aviyonik sistemler kullanılacak.
- ÜRÜN AMBARGOLARI: ASELSAN’ın kuruluşu zaten ambargoyla başlamış, buna hazır bir şirket. Bizi teknolojik ve ekonomik olarak sıkıntıya sokacağını düşünmüyorum. Millileştirme ve yerlileştirme çalışmalarımız sürüyor.
- HALKA ARZ: Haziranda ikincil halka arzı tamamlamış olacağız. Önümüzdeki süreçte şirket birleşmeleri, şirket alımları olabilir.
- SİVİL HEDEFLER: X-ray ve MR cihazlarının üretilmesi ve satışından ciddi getiri bekliyoruz. Sivil alandaki teknolojik bağımlığımızı en aza indirmeyi hedefliyoruz.
- MÜHENDİS ÖLÜMLERİ: FETÖ ile mücadelede hiçbir zaman oldu-bitti demiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. İntiharlar konusu ve FETÖ mücadelesi savcılıkta sıcak konular. İntiharlarda abartılan meseleler de var. Bizim için insan kıymetli.
- TANK MODERNİZASYONU: M-60 tanklarının tüm modernizasyonu ASELSAN’da. AKKOR ve PULAT projeleri üzerinde çalışıyoruz. Özgün proje PULAT’ın radar altyapısı bizde.
‘BEYİN GÖÇÜNE KARŞI YASA GEREK’
Türkiye’den beyin göçü konusunda ciddi tedbir alınması gerektiğini belirten Görgün, “Belki yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Çok da cazip olmayan tekliflerle Avrupa’daki şirketlere yetişmiş insanlarımız gidiyor. Biz, 100’ün üzerinde mühendisi ülkemize geri getirdik” dedi. Görgün, kritik projelerde çalışanların bulundukları kasabanın dışına çıkamaması gibi düzenlemelerin dünyada uygulandığını söyledi.
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