İş-Yaşam

ASELSAN'dan bir yatırım daha! İşte detaylar...

07.02.2018 - 12:31 | Güncelleme:

ASELSAN, 155 milyon liralık yatırımla elektronik "kara ve silah", "deniz", "hava ve füze" sistemlerine yönelik üretim kapasitesini artıracak. Şirket, global bir oyuncu olduğu askeri haberleşme ile sivil haberleşme çözümleri için de 135 milyon liralık yatırım yapacak

  • 1 ASELSAN'dan bir yatırım daha! İşte detaylar...
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    Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, kuracağı yeni üretim hatları, yapacağı makine ve teçhizat ilaveleriyle mevcut kapasitesini artıracak. Elektronik teknolojileri alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm müşterilerine özgün ürün ve sistemler sunmak, varlık ve kaynaklarının değerini artırmak amacıyla hareket eden ASELSAN, bu doğrultuda bir dizi yatırım yapacak.

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  • 2 ASELSAN'dan bir yatırım daha! İşte detaylar...
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    ASELSAN elektronik sistemlere yönelik yatırımlar için 155 milyon liralık kaynak kullanacak. Şirket bu kapsamda 2,6 milyon dolarlık makine ve teçhizat ithalatı gerçekleştirecek. Bu yatırımla şirket, yılda 4 bin 343 elektronik kara ve silah sistemi üretebilecek. Şirketin elektronik deniz sistemleri üretim kapasitesi yılda bin 357'ye, elektronik hava ve füze savunma sistemleri üretim kapasitesi de yılda 58 bin 162'ye çıkacak.

     

  • 3 ASELSAN'dan bir yatırım daha! İşte detaylar...
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    ASELSAN, savunma sistem teknolojileri alanında kara sistemleri, uzaktan komutalı silah, komuta kontrol ve bilgi, tank, hava ve füze savunma, hava savunma top ve akıllı mühimmat, hava savunma komuta kontrol, su altı/su üstü deniz, torpido ve su altı sistemleri konularında ileri teknolojili ürün çözümleri için çalışmalar yürütüyor.

  • 4 ASELSAN'dan bir yatırım daha! İşte detaylar...
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    ASKERLERİN ARDINDAN SİVİLLERİ KONUŞTURACAK

    ASELSAN'ın kuracağı yeni üretim hatları, yapacağı makine ve teçhizat ilaveleriyle kapasitesini artıracağı bir diğer alan haberleşme cihaz ve sistemleri olacak. Bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan, ürün ve sistemleri çok sayıda ülkede hizmet veren şirket, mevcut kapasitesini artırmak, mevcut ürünlerini geliştirmek ve bunlara yenilerini eklemek için 135 milyon liralık yatırım yapacak. Bu yatırım için yaklaşık 290 bin dolarlık makine ve teçhizat alımına gidilecek.

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  • 5 ASELSAN'dan bir yatırım daha! İşte detaylar...
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    Söz konusu yatırımla ASELSAN'ın yıllık haberleşme cihazı üretim kapasitesi 154 bin 250'ye, haberleşme sistemi sayısı 7 bin 690'a çıkacak. ASELSAN, 40 yılın üzerindeki özgün telsiz tasarım ve üretim tecrübesiyle ortaya koyduğu telsizler yaklaşık 20 ülkenin ordusu tarafından kullanılıyor. Savunma tabanlı telsiz/haberleşme sistemleriyle global pazarın iddialı aktörleri arasında yer alan şirket son dönemde mobil iletişim teknolojilerine yatırım yapıyor.

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Yorumlar 73
  • Misafir 26 Mart 2018 Pazartesi 08:23
    Haydi daha hızlı daha hızlı.
  • Misafir 23 Mart 2018 Cuma 00:48
    Emeği geçenlerden Allah razı olsun
  • Misafir 22 Mart 2018 Perşembe 17:10
    bedelli askerlik şart geliri milli savunmaya
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