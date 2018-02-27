Aselsan tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin hisselerinin ikincil halka arzına ilişkin olarak, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler AŞ, İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AS, Yapı Kredi Menkul Değerler AŞ ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ'den oluşan ve her bir aracı kurumun lider olarak yer aldığı konsorsiyum 26 Şubat 2018 tarihinde yetkilendirilmiştir" denildi.

Aselsan Yönetim Kurulu, 2017 Aralık ayında ikincil halka arz için çalışmaların başlatılmasına karar vernişti.



Aselsan'ın yüzde 15,42'si halka açık iken, geriye kalanı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait.