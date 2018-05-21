Aselsan ikincil halka arz oranını düşürdü

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, daha önce 1 milyar TL mevcut çıkarılmış sermayesinin 210 milyon TL artırılarak 1.210 milyar TL'ye çıkarılması hakkında karar alındığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Ülkemizin ve uluslararası piyasaların içinde bulunduğu ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak halka arz edilecek pay sayısının yeniden belirlenmesine ve bu kapsamda sermaye tutarının 140 milyon TL artırılarak şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.140 milyar TL'ye artırılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, ayrıca bu kapsamda izahname dahil diğer halka arz belgelerinde gerekli değişikliklerin yapılıp SPK'ya Borsa

İstanbul'a ve ilgili kurumlara başvuru yapılacağı da ifade edildi.

Aselsan’ın ikincil halka arz çalışması daha önce yabancı yatırım bankalarından danışmanlık teklifi alınamaması nedeniyle ertelenmişti.

20 Mayıs’ta başlayan yurt dışı road-showlar kapsamında New York, Londra, Frankfurt, Los Angeles ve Boston'da 10 günde 60 toplantı yapılacak.