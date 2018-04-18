Nisan ayı başındaki Genel Kurulu'nda ikincil halka arz kapsamında sermaye artırımı karara bağlanan Aselsan, dün izahname taslağını Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) sundu.

Halka arz gelirinin yüzde 40'ı yeni ve önemli teknolojilere yatırım için, yüzde 30'u birleşme ve satın alma ile işbirliği kuruluşları için, yüzde 20'si özkaynaklı Ar-Ge finansmanı için kullanılacak ve kalan yüzde 10'u taahhüde başı iş ve satışlar ile ihracatları desteklemek için döner sermayeye aktarılacak.

310 sayfalık izahnamede Aselsan'ın mali sonuçları ve faaliyetlerine dair detaylı bilgiler yer alırken halka arzın altı yerli kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından "fiyat aralığı ile talep toplama" yöntemi ile gerçekleşeceği belirtildi.

Fiyat aralığı ise taslak izahnamede yer almadı.

Şubat ayında açıklandığı üzere konsorsiyumda Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bulunuyor.

İki iş günü sürecek talep toplamada halka arz edilecek payların halka arz sonrası çıkarılmış sermaye olan 1,21 milyar lirada oranı yüzde 17,35 olacak.

Şu anda Aselsan'ın yüzde 15,42'si halka açık geriye kalanı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na ait.

(Business HT)