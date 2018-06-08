İkincil halka arz ile ödenmiş sermayesini 1 milyar 140 milyon TL’ye, halka açıklık oranını yüzde 25.7’ye çıkaran ASELSAN, Borsa İstanbul’da yeniden işlem görmeye başladı.

Gazete Habertürk'ün haberine göre talep toplama öncesinde 23.6 TL’den işleme kapatılan şirketin hisseleri, 21.35 TL’lik taban fiyattan satıldığı ikincil halka arz sonrası ilk işlem gününde yüzde 10’a yakın değer kaybı yaşadı. ASELSAN’da yüzde 40’lık hisse ayrılan yurtdışı kurumsal yatırımcılara yapılan satış oranı yüzde 20’de kalırken, yüzde 29’luk pay ayrılan yurtiçi bireysel yatırımcılara dağıtılan pay yüzde 60’ı bulmuştu.