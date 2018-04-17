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İmzaladığımız bu sözleşmeyle ülkemiz açısından da bu ölçekte yapılmış ilk gelişmiş hava aracı ihracatı gerçekleşmiş olacak. İHA gibi havacılık dünyasında geleceğin teknolojisi olan bir alanda milli sistemlerimizi ve teknolojilerimizi ihraç ediyor olmak önemli bir gelişme. Türkiye artık 2004'te başlattığı milli ve özgün üretim modelinin sonuçlarını hem kendi ihtiyaçları için hem de Katar gibi dost ve müttefik ülkelere yaptığı ihracatlarla almaya başladı.