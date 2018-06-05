Geçtiğimiz günlerde Caner Erkin ile Asena Atalay arasındaki velayet davasında son sözü oğulları Çınar, Erkin'in eşi Şükran Ovalı hakkında "Şükran ablayı seviyorum" diyerek davanın seyrini değiştirmişti.



Cadde'nin haberine göre, dava sonrası sessizliğe bürünen Asena Atalay, önceki gün Cihangir'de bir mekanda kalabalık arkadaş grubuyla sohbet ederken görüntülendi.



Asena Atalay'ın keyifsiz halleri objektiflere yansıdı.

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