Asena Atalay'dan olay Talisca paylaşımı

Fenerbahçeli olduğu bilinen Asena Atalay, "As Marca" adlı bir kullanıcının iddiasına göre, Kral TV'de "Fenerbahçe dışındaki takımları seyretmiyorum. Ama Talisca'nın attığı son golü gördüm, harika" sözlerini sarfetti.

CANER VE TALISCA BİRBİRİNE GİRMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'la 2-2 berabere kalan Beşiktaş, soyunma odasında yaşanan Caner - Talisca kavgasıyla sarsılmıştı.



Beşiktaş'ın ilk golünü atan Anderson Talisca, maç sonunda Caner'in kendisine "Hep kendine oynuyorsun, takım için oyna" demesine sinirlenmiş ve Caner'e uçan tekme atmıştı. Soyunma odasında gelişen bu kavgayı Şenol Güneş sonlandırmış ve taraftarı sakinleştirmişti.



Asena Atalay iddia edildiği gibi bu sözleri söylemişse, Caner - Talisca kavgasına göndermede bulunduğu düşünülebilir.

İşte bu paylaşım kısa süre içerisinde 700 retweet, 3500 de beğeni aldı.