Makaron'dan Emrah Akçaay'ın haberine göre, sunucu Asena Atalay, önceki akşam sevgilisiyle Cihangir’de görüntülendi. Patlayan flaşlarla panikleyerek montuyla yüzünü kapatan Asena’nın erkek arkadaşı muhabirlere “Siz beni tanıyorsunuz ama size yüzümü göstermeyeceğim” dedi.

Asena Atalay ise “Arkadaşlar erkek arkadaşımı rahatsız etmeyin. Ben size gelin poz vereyim, beni görüntüleyin” diyerek objektiflere gülümseyerek poz verdi.