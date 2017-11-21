Asena Atalay: Hala ne istediğimi bilmem

Eski eşi Caner Erkin’le yaşadığı dava süreciyle magazin gündeminden düşmeyen Asena Atalay, sosyal medya hesabından doğum gününü kutladı.



Hayatında karşılaştığı zorlukları ve 27 yaşına kadar gördüklerini doğum günü metninde toplayan ünlü sunucunun, "İyi ki doğdum" mesajı şöyle:

"Her geçen gün daha farkındayım, daha güçlüyüm, daha kendimim, daha özgürüm. Hâlâ ne istediğimi bilmem zaman zaman, ama ne istemediğimi çok iyi biliyorum artık. Daha çok yolum var biliyorum. Dik, engebeli. Gelsin habersiz fırtınalar uçursun çatımı, bacamı. Hiç telaşım yok. Ne? Nasıl? Ne zaman? geliyorsa, gelsin! Hazırım. Nasılsa evren arkamda! 21.11 İyi ki doğdum."



