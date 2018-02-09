Caner Erkin’den boşandıktan sonra şarkıcı Tan Taşçı ile aşk yaşamaya başlayan Asena Atalay, Beyoğlu'nda bir erkek arkadaşıyla objektiflere takıldı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, geç saatlere kadar eğlenen ikiliden gizemli beyefendi flaşlar patlayınca panikledi.

Arkadaşı yüzünü gizlemeye çalışırken Atalay’ın gülmesi kafaları karıştırdı. İkili genç adamın kullandığı otomobille gözden kayboldu.