Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan rockçı Hayko Cepkin’in fotoğrafını, tek farı bulunan bir otomobil karesiyle paylaşan Asena Atalay, bu paylaşımı nedeniyle tepki çekmiş, daha sonra özür dilemişti.



Yaşananlardan ders çıkarmayan güzel sunucu, bu kez hedef tahtasına Seray Sever’i koydu. 44 yaşındaki ünlü ismin yıllar önce bir magazin programında yayınlanmış stüdyo görüntülerini yeniden gündeme getiren Atalay, Sever’in performansını ti'ye alarak, şarkı söylerken görüldüğü videoya ‘Müzük’ notunu düştü.

Bu Konu İle İlgili Haberler