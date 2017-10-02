Asena Tuğal: Arabayı sattım 1 yıldır elektrikli bisiklete biniyorum

2 | 6

Hürriyet'in haberine göre; Otomobilini satıp yerine elektrikli bisiklet aldığını söyleyen oyuncu, motorlu taşıtlar vergisine gelen yüzde 40’lık zamma atıfta bulunup, “Malum zam geldi, bakın bisiklet arabadan daha iyi. Arabaya ne gerek var. Çevreye de zarar vermiyorsun. Arabayı sattım 1 yıldır elektrikli bisiklete biniyorum. Şehir içinde çok rahat. Aynı anda spor yapmış oluyorsun. Bence herkes yavaş yavaş geçmeli bisiklete” dedi.